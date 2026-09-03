Guterres (Onu): sul clima il pianeta Terra è ormai in pericolo

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha citato il caso di El Nino: sta assumendo proporzioni gigantesche, facendo precipitare la situazione in acque inesplorate

Il fenomeno El Nino «di proporzioni gigantesche» sta facendo precipitare il pianeta in una «zona di pericolo». Il monito sull'emergenza clima arriva questa volta direttamente dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

«El Nino sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate, e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme», ha affermato Guterres. Secondo l'agenzia Onu per il clima, El Nino è destinato a diventare «molto intenso» ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.