Gran Bretagna, il premier Starmer risponde allo sfidante Burnham: non intendo farmi da parte

L'ex sindaco di Manchester è stato eletto deputato nel collegio di Makerfield e ha detto: siamo l'ultima chance del cambiamento. La replica del primo ministro: se ci sarà una sfida, vi parteciperò

Keir Starmer non intende farsi da parte per favorire un passaggio di leadership a favore del popolare ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, alla guida del Partito laburista e del governo britannico. Lo ha ribadito lui stesso a margine di un evento pubblico oggi a Londra, incalzato dai giornalisti sulle conseguenze del trionfo che ha riportato in Parlamento il rivale interno Burnham nell'elezione suppletiva di Makerfield. «Se ci sarà una sfida - ha affermato il premier in risposta a una domanda - vi parteciperò. Ho detto ripetutamente che non intendo farmi da parte».

Burnham, dopo la vittoria, aveva detto che «il Paese non è dove dovrebbe essere». Siamo «l'ultima chance per un cambiamento» della politica britannica e del Labour, aveva sottolineato nel breve discorso di rito dopo la sua elezione a deputato.