Global Sumud Flotilla, Israele annuncia la liberazione di Thiago e Saif

I due attivisti erano in stato di detenzione da oltre una settimana. La notizia è stata diffusa dalla Ong israeliana per i diritti umani Adalah

Israele ha annunciato il rilascio di Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana: lo ha reso noto l'Ong israeliana per i diritti umani Adalah.

«Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione israeliane più tardi in giornata e rimarranno in custodia in attesa della loro deportazione» ha affermato un comunicato. Lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Thiago Avila erano stati portati in Israele per essere interrogati la scorsa settimana, dopo che la Flotilla era stata intercettata dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo della Grecia.

«Noi di Global Sumud Flotilla - si legge in una nota dell'organizzazione - accogliamo questa notizia come una vittoria della mobilitazione popolare e della pressione costante esercitata in tutto il mondo negli ultimi giorni».