Giovane si tuffa e non riemerge dal lago di Como, ritrovato il corpo

Si era tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro nelle acque del lago di Como intorno alle due di notte il ragazzo diciottenne che alle sei di questa mattina è stato ritrovato morto dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, arrivati da Torino. La scorsa notte gli amici con cui era arrivato al lago lo avevano visto riemergere per un attimo e poi andare a fondo. Dopo la segnalazione, arrivata attraverso il 112, allora, erano stati inviati sul posto i mezzi navali del 3° Nucleo della Guardia Costiera del lago di Como ed era stato richiesto ai pompieri l'impiego di mezzi navali da Dongo (Como) e da Bellano (Lecco) e l'intervento dei sommozzatori. Stamattina, quindi, il ritrovamento. Arrivati sul posto la Guardia Costiera, i carabinieri e il 118, è stata accertata la morte del ragazzo.