Giappone: sisma magnitudo 7,4 nel Nord, scatta allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un'allerta tsunami per onde fino a tre metri. Il sisma si è verificato alle 16:53 locali (le 9:53 in Italia) nelle acque del Pacifico al largo della prefettura settentrionale di Iwate ed è stato abbastanza forte da scuotere grandi edifici fino a Tokyo, a centinaia di chilometri di distanza. Le prime onde di tsunami potrebbero raggiungere la costa settentrionale immediatamente, ha affermato l'agenzia meteorologica. «Evacuate immediatamente le regioni costiere e le aree fluviali verso un luogo più sicuro come un'altura o un edificio di evacuazione», è stato l'ordine della Jma, avvertendo che sono previsti danni a causa delle onde di tsunami. «Si prevede che le onde di tsunami colpiscano ripetutamente. Non lasciate un luogo sicuro finche' l'allerta non sarà revocata», ha aggiunto l'agenzia. L'ufficio del primo ministro ha dichiarato di aver istituito una squadra di gestione delle crisi. Il Giappone è uno dei Paesi sismicamente più attivi al mondo, situato sopra quattro importanti placche tettoniche lungo il margine occidentale dell'Anello di Fuoco del Pacifico. L'arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, è soggetto in genere a circa 1.500 scosse all'anno e rappresenta circa il 18% dei terremoti nel mondo. La stragrande maggioranza è di lieve entità, sebbene i danni che provocano varino a seconda della loro posizione e della profondità a cui si verificano. Nel 2011, un terremoto di magnitudo 9.0 ha innescato uno tsunami che ha causato 18.500 morti o dispersi e ha provocato una devastante fusione del nocciolo nella centrale nucleare di Fukushima.