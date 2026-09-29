Germania, brucia crocifisso in una chiesa in Turingia. Altare oltraggiato con svastiche

L'autore del gesto, che ha preso di mira l'edificio di San Pancrazio di Lucka, sarebbe un uomo di 47 anni con problemi psichici, fermato dalla polizia

Dal 1649, nella chiesa di San Pancrazio di Lucka nel land della Turingia, una statua di Gesù a grandezza naturale, posta sull'altare, vegliava sulla comunità. Ma a causa di un incendio doloso il prezioso crocifisso in legno di ontano è andato distrutto e la figura di Gesù è bruciata, è rimasto solo il braccio sinistro appeso al crocefisso.

A incendiarlo sarebbe stato un uomo di 47 anni che abita a poche centinaia di metri di distanza. Il sospettato con problemi psichici è stato fermato dalla polizia. L’episodio risale all’11 settembre, ma è stato reso noto solo ieri dalla comunità parrocchiale. La scena è apparsa ancora più straziante per tutti i fedeli perché l’altare sottostante al crocefisso è stato oltraggiato con delle svastiche.