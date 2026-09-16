Gaza, crolla un palazzo: almeno 11 morti, tra le macerie decine di bambini

Il crollo di un edificio residenziale a ovest di Gaza City, avvenuto nella notte mentre all'interno dormivano decine di sfollati palestinesi, ha causato almeno 11 morti, tra cui cinque bambini. L'edificio, di sei piani, ospitava oltre 100 persone secondo la Protezione civile palestinese ed era già stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Decine di persone risultano ancora disperse.

Secondo la Protezione civile, circa 50 bambini sarebbero ancora sotto le macerie, insieme ad altri sfollati. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte e fino alle prime ore del mattino per raggiungere le persone intrappolate, mentre i residenti hanno scavato anche a mani nude. Dalle macerie, secondo i filmati verificati da Al Jazeera, sono state estratte alcune persone vive, tra cui una bambina.

Le operazioni di soccorso procedono però con una grave carenza di attrezzature e mezzi pesanti. L'edificio era già lesionato e, secondo le autorità palestinesi, il crollo ha coinvolto anche alcune tende di sfollati allestite nelle vicinanze. La causa immediata del cedimento non è stata ancora chiarita, le autorità locali riferiscono che la struttura aveva subito danni durante i bombardamenti .

Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in coordinamento con la Municipalità di Gaza, il Comitato egiziano, l'Autorità araba e il Comitato internazionale della Croce Rossa, spiega ancora Al-Jazeera. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sta sostenendo le operazioni di ricerca. «Sotto questo edificio ci sono circa 100 corpi, o meglio 100 persone di cui non si conosce la sorte - ha dichiarato un portavoce della protezione civile parlando ai media - Chiediamo con urgenza le attrezzature necessarie per le operazioni di recupero».