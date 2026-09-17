Foti: sono stati raggiunti tutti gli obiettivi del Pnrr

«Siamo alla fine del Pnrr, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Auspico che entro il 31 dicembre la Commissione erogherà i 28,4 miliardi della decima rata. Posso annunciare che dei 687mila progetti finanziati, 677mila progetti sono conclusi. La governance ha funzionato». Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Coesione, Pnrr Tommaso Foti durante il question time al Senato.

«Lo dico con legittimo orgoglio: Provincie, Regioni, Comuni, Aree metropolitane, strutture di missione e delle amministrazioni centrali, le Prefetture hanno dato vita a un sistema da applicare anche ai futuri finanziamenti europei - ha aggiunto Foti -. In questi mesi si sono ottenuti risultati che non erano mai stati ottenuti in passato. I pagamenti della pubblica amministrazione sono passati da 200 giorni a 24 giorni da parte dello Stato, a 23 giorni da parte dei Comuni e a 16 giorni da parte delle Regioni. Per quanto riguarda le infrastrutture, ci sono 1.657 nuovi chilometri di ciclovie, 3.200 autobus a zero emissioni, 3mila chilometri di rete ferroviaria dotata di sistema di sicurezza, 230 chilometri di nuove tratte dell'alta velocità».