Festa per i Mondiali, morto un ragazzo a Salamanca

Un tredicenne è morto a Ciudad Rodrigo, Salamanca, e altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna sull'Argentina ai mondiali di calcio. Lo ha riferito El Pais. I giovani stavano facendo baldoria nella fontana dell'Albero Grasso quando verso mezzanotte e mezzo la struttura ha ceduto. Diversi agenti della polizia locale sono subito intervenuti per cercare di liberare il ragazzino da sotto le macerie, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Il Consiglio Comunale di Ciudad Rodrigo ha espresso il proprio dolore per l'accaduto. "Quella che sarebbe dovuta essere una celebrazione per la vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali e' diventata una tragedia per l'intera società di Mirobrigo", si legge.