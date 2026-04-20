Femminicidio nell'Alessandrino: è stato fermato l'ex convivente

Una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località di meno di mille abitanti sulle colline dell'Alessandrino. Il femminicidio nel tardo pomeriggio di oggi in via Manzoni nei pressi piazza Italia, nel centro del paese. Il presunto omicida, Silvio Gambetta, 57 anni, ex compagno della vittima, è stato fermato dai carabinieri e si trova in caserma a Casale Monferrato per essere ascoltato dagli inquirenti. L'uomo è noto in zona per ragioni sportive, attivo nel podismo a livello regionale. La vittima è morta prima di poter raggiungere l'ospedale.

Quando il personale dell'ambulanza medicalizzata del 118, inviata da Casale Monferrato, è arrivato sul luogo dell'aggressione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco si sono messi a disposizione dei carabinieri per collaborare nella fase dei rilievi, illuminando l'area del delitto. Anche la donna praticava podismo, come l'ex convivente e aveva corso alla Staffetta della pace, organizzata dal Club per l'Unesco di Vignale Monferrato. «Tra fine novembre e inizio dicembre ci aveva raccontato di essere già stata aggredita da lui e lo aveva descritto come violento», ha detto Alberto Massiotti presidente del club di Vignale dove la vittima lavorava.

La donna in passato, hanno raccontato altri conoscenti a gli inquirenti, si diceva preoccupata delle reazioni dell'uomo, che sarebbero state spesso violente. Sembrerebbe che proprio per questo la 53enne lo scorso inverno avesse deciso di lasciarlo.

La donna ha una giovane figlia, in una precedente relazione, che vive con il padre per motivi di studio.

A carico del presunto responsabile del femminicidio, riferiscono i carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, non risulterebbero denunce per reati da codice rosso. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vercelli, competente sul territorio di Vignale Monferrato, con la procuratrice Ilaria Calò. All'omicidio di Loredana Ferrara avrebbero assistito diversi passanti, che gli investigatori stanno ascoltando in queste ore.

«"Ieri pomeriggio Silvio era vicino a me a vedere la partita di tamburello. Non posso credere cosa sia successo oggi - dice il vicesindaco di Vignale Monferrato, Roberto Corona - . È sempre stato una persona introversa e riservata, ma non sembrava violento. Quando si sentono in televisione descrivere vicende come questa è brutto, ma quando senti che accadono nel tuo paese, dove sei anche amministratore, è pazzesco. Te le senti addosso sulla pelle».