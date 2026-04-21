I nomi degli atleti sono coperti da omissis. Il focus resta sulla cosiddetta "droga del palloncino", che sarebbe assai diffusa nel mondo del pallone e della movida

Escort e festini a Milano, sono 70 i calciatori coinvolti: nessuno è indagato

Sono almeno 70 i calciatori che avrebbero partecipato alle feste organizzate da un'agenzia di eventi milanese, finita al centro dell'indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I loro nomi, nell'ordinanza, sono stati coperti da omissis.

Nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati. Si tratta di giocatori anche di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e della cosiddetta "droga del palloncino", utilizzata spesso nel mondo del calcio e della movida perché difficile da rilevare nelle comuni analisi del sangue e delle urine.