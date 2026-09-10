Emma Bonino trasferita in una struttura privata

Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ad è stata trasferita in una struttura privata, «sulla base di quanto concordato tra il medico curante di Bonino Claudio Santini e i medici del Santo Spirito. La situazione resta delicata. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita», si legge nell'ultimo bollettino medico pubblicato oggi sulle condizioni della leader radicale. Bonino era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano domenica a causa di una crisi respiratoria.