Edificio crollato a Messina, individuato un corpo sotto le macerie
di Redazione
Il sindaco spiega che ora inizieranno le operazioni di estrazione
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July 31, 2026
È stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo, che si trova incastrato sotto un solaio, e proseguiranno nella ricerca degli altri 5 dispersi.
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