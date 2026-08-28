Re Harald V aveva 89 anni ed era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Oslo. Già pronta la successione

È morto il re di Norvegia: era il sovrano più anziano d'Europa

È morto il re di Norvegia: era il sovrano più anziano d'Europa

È morto il re di Norvegia, Harald V. Lo ha reso noto la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento all'età di 89 anni. Era il monarca più anziano in Europa ed era stato ricoverato al Rikshospitalet, l'ospedale nazionale ad Oslo, il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale.

La situazione é poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da ieri prima dell'annuncio ufficiale di pochi minuti fa in molti ad Oslo si erano avvicinati al palazzo reale per mettere fiori.