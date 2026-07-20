Due palestinesi uccisi da coloni israeliani

Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Deir Jarir, a est di Ramallah. Lo ha riferito la Mezzaluna Rossa Palestinese. Secondo il ministero della Salute palestinese, le vittime sono Audeh Abdurrahim Audeh Farahaneh, 53 anni, e Ahmed Adel Rashid Abu Maju, 26 anni. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite nello stesso attacco, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Testimoni oculari hanno raccontato a Wafa che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su un'ambulanza che trasportava uno dei feriti.