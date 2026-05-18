Due donne uccise nel napoletano, fermato un 48enne

Due donne sono state trovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni, sarebbero state uccise in due momenti diversi dallo stesso uomo, un 48enne di Sant'Anastasia. L'allarme è stato dato da una coppia che si trovava in zona al momento di uno dei due presunti omicidi: i due hanno visto l'uomo entrare nel cantiere con una donna per poi uscire da solo, con una borsetta in mano. Sembra che le due donne fossero coinvolte in un giro di prostituzione. Il 48enne è davanti alle autorità da diverse ore e avrebbe fatto le prime ammissioni: secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla Procura di Nola, l'uomo avrebbe assassinato le due donne dopo avere avuto due rapporti sessuali, ciascuno culminato con una lite al momento del pagamento.