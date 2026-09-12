Dispersa in montagna, escursionista trovata viva dopo cinque giorni

È stata ritrovata viva questo pomeriggio la donna settantenne originaria di Argentera e residente a Cuneo dispersa dal 7 settembre nella zona di Sant'Anna di Vinadio (Cuneo). Quel giorno era partita per un'escursione e, dopo il mancato rientro, i familiari ne avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio di martedì 8 settembre. A individuarla è stata una squadra mista del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del soccorso alpino della Guardia di finanza, impegnata nelle ricerche lungo il versante compreso tra il Passo di Tesina e i Bagni di Vinadio. I soccorritori, che erano stati portati in quota dall'elicottero dei vigili del fuoco, hanno individuato la donna, viva e cosciente, seppure in condizioni di ipotermia, dopo aver trascorso diversi giorni e notti in montagna.

Sul posto è intervenuto il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha raggiunto la paziente, provvedendo alla stabilizzazione ed al successivo recupero e trasporto presso l'ospedale di Cuneo, in codice verde per le cure necessarie.