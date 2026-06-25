Dimissionario l'ad di Ferrovie Donnarumma

Sono praticamente ufficiali le dimissioni dell'ad di Fs Stefano Donnarumma. Se n'è parlato in un incontro tra lo stesso amministratore delegato e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo fonti Mit, l'obiettivo sarebbe quindi far partire subito la "Fase 2" chiusi gli obiettivi del Pnrr: la scelta del successore avverrà all'interno del Gruppo. Le stesse fonti sottolineano che il ministro ha espresso soddisfazione per i target Pnrr raggiunti che vedono Fs vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro e per l'enorme sforzo dell'azienda nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese del 2025. Il ministro ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi due anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Il lavoro svolto in questi due anni segna un forte avanzamento del Piano Strategico con focus sui cantieri programmati in quest'estate e nei prossimi mesi. Salvini ha quindi ringraziato l'ad «per il lavoro svolto e gli oltre 90mila dipendenti Fs che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei prossimi giorni l'ad Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni».

La scorsa settimana alcuni disservizi lungo le tratte ferroviarie avevano portato Salvini a esprimere una certa "irritazione" per la situazione. In quell'occasione si erano quindi diffuse voci su un possibile allontanamento di Donnarumma, dovuto proprio all'insoddisfazione del ministro. In un tavolo al Mit convocato martedì scorso, il rapporto sembrava essersi rasserenato, anche a detta dello stesso Donnarumma. Il ministero aveva peraltro sottolineato che la puntualità dei treni era migliorata e che i disagi erano causati soprattutto da furti di rame, manomissioni e «guasti di convogli di altre compagnie ferroviarie». Oggi un nuovo incontro, al termine del quale è invece arrivata l'accelerazione sulle dimissioni dell'ad. A seguito del faccia a faccia di questa mattina con il ministro, l'ad avrebbe convocato le prime linee del management del Gruppo. Indiscrezioni di stampa circolate in questi giorni indicano come possibile successore l'attuale ad di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.

Le polemiche politiche

«Le dimissioni anticipate dell'amministrazione delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma sono la plastica certificazione della disastrosa gestione del ministro Salvini». Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. «Negli anni del governo Meloni, ogni viaggio in treno si è trasformato in un'avventura fatta di ritardi, imprevisti, cancellazioni, disagi di ogni tipo. Salvini può essere considerato il peggior ministro dei Trasporti di sempre. L'idea che si vuole far passare con le dimissioni di Donnarumma è che il responsabile di tutto questo sia l'amministratore delegato, ma il problema principale è e rimane Matteo Salvini. Più che Donnarumma a doversene andare è il ministro dei Trasporti».

«Matteo Salvini chiede e ottiene le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, ma non se ne va lui, il terminator dei trasporti italiani. Sotto la sua gestione, l'Italia è diventata il Paese dei treni in ritardo, dei guasti continui, dei pendolari abbandonati e dell'alta velocità trasformata in un'odissea quotidiana. Salvini scarica le responsabilità sugli altri, cambia i vertici, cerca capri espiatori, ma il fallimento ha un nome e un cognome: Matteo Salvini». Così, in una nota, Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde. «Da ministro ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza - aggiunge -. Invece di occuparsi della rete ferroviaria, che accumula disservizi e ritardi record, continua a insistere sul progetto del Ponte sullo Stretto, senza valutare soluzioni più efficaci e prioritarie per il sistema dei trasporti: un'opera sbagliata e opaca, finita nel mezzo di inchieste, polemiche e rilievi della magistratura contabile». «Salvini pensa alle poltrone e alla propaganda, non ai trasporti degli italiani. Se davvero ritiene che per i disservizi qualcuno debba pagare, cominci da sé stesso: lasci il ministero e smetta di far pagare a cittadini, pendolari e lavoratori il prezzo della sua incapacità».

«Fallimento nei trasporti di Meloni e Salvini ultimo atto. In attesa di sapere quando arriveranno e quanto costeranno agli italiani le dimissioni dell'amministratore delegato del gruppo Fs Donnarumma, pendolari, lavoratori e cittadini continuano a pagare ogni giorno il conto dei ritardi e delle scelte politiche sbagliate del governo. Le dimissioni che servirebbero davvero sono quelle del peggior ministro dei Trasporti della storia della Repubblica». Lo dichiarano in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture del Pd e Andrea Casu, deputato del Pd e vicepresidente della commissione Trasporti della Camera.

«Le dimissioni anticipate dell'ad di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma rappresentano un segnale preoccupante per Fs e per il Paese. Il ministro Salvini, invece di prendersi le proprie responsabilità, scarica su un manager di grande esperienza e competenza i propri fallimenti politici e comunicativi». Lo dichiara Matteo Hallissey, presidente di Più Europa e Radicali Italiani, in una nota. «Ancora più preoccupante - sottolinea - sarebbe la sostituzione di Donnarumma con Gianpiero Strisciuglio, uomo di fiducia di Salvini, la cui nomina ad amministratore di Trenitalia l'anno scorso è già costata al governo una lettera della Commissione Europea, che chiedeva spiegazioni per il passaggio di poltrona da ad di Rfi a quello di Trenitalia, quando i due organismi dovrebbero essere indipendenti per le normative Ue. Con la scusa di ritardi e "nuove fasi", Salvini promuove nuovamente il suo protetto e manda a casa prima della conclusione del mandato un manager competente nel mezzo di un importante processo di riqualificazione dell'azienda, anche sul piano internazionale. Una pessima operazione che allontana il secondo ad di partecipate di grande capacità dopo quanto già accaduto in Leonardo con Roberto Cingolani. Il governo dimostra di preferire i più vicini ai più competenti».