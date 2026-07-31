Detenuto 72enne morto carbonizzato in cella
di Redazione
La tragedia nel carcere di Bancali, a Sassari, a causa di un incendio che la stessa vittima avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto.
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July 31, 2026
Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato questa notte nel carcere di Bancali, a Sassari, a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Cinque poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Sassari.
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