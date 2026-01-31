Crolla edificio nel Barese, due persone sotto le macerie

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di anziani. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il pm di turno, Vito Valerio.