Crolla edificio nel Barese, due persone sotto le macerie
di Redazione
La casa è collassata dopo un'esplosione forse causata da una bombola di gas
January 31, 2026
Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di anziani. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il pm di turno, Vito Valerio.
