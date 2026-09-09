Crolla balcone a Mazara del vallo: muore una donna

Tragedia nella notte a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove una donna ha perso la vita nel crollo del balcone della propria casa in via Raffaele Castelli. Il cedimento è avvenuto improvvisamente e per la proprietaria - che in quel momento era affacciata sul terrazzo - non c'è stato nulla da fare. Dopo un volo di circa quattro metri, la donna è stata trasportata in ospedale dove è morta dopo alcune ore per le gravi ferite riportate. In via precauzionale tre famiglie residenti sono state sgomberate dall'immobile interessato dal crollo, sulle cui condizioni ora indagano le forze dell'ordine. Bisognerà ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause del cedimento. Intanto l'incidente riaccende i riflettori sula sicurezza delle strutture: poche settimane fa a Livorno una donna di 56 anni era morta dopo il crollo parziale del balcone al terzo piano della sua abitazione, mentre a Palermo un'altra donna era rimasta gravemente ferita per il collasso del terrazzo sul quale si trovava.