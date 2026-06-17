Crans-Montana, domani torna a casa Elsa, che riportò ustioni sul 55% del corpo

La quindicenne di origini biellesi è stata ricoverata prima a Zurigo, poi a Torino, rispettivamente al Cto e al Regina Margherita

Domani tornerà a casa Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane si appresta infatti a uscire in via definitiva dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stata trasferita il 24 aprile scorso, dopo 58 giorni trascorsi nel Centro grandi ustionati del vicino Cto di Torino.

Nell'incendio del locale "Le Constellation", Elsa aveva riportato ustioni sul 55% del corpo. Il 26 febbraio la studentessa era stata portata in elicottero a Torino da Zurigo, dove era stata ricoverata per quasi due mesi.