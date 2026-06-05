Crans-Montana, a Jessica Moretti contestato anche il reato di falso documentale
di Redazione
Alla proprietaria del "Constellation" è stato chiesto conto di una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fonoassorbente con cui era rivestito il soffitto del locale che ha preso fuoco la notte di Capodanno
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June 5, 2026
La procura del Cantone del Vallese ha contestato a Jessica Moretti, proprietaria del discobar "Constellation", anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto è trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fonoassorbente, con cui era stato rivestito il soffitto del locale e da cui a Capodanno si è sviluppato l'incendio che ha causato la morte di 41 persone.
Jacques e Jessica Moretti sono stati messi a confronto oggi in un'udienza a Sion. Arrivati alle 8 su un veicolo della polizia senza insegne, la coppia ha raggiunto l'edificio universitario dove si tengono le audizioni. Questa udienza, sotto forma di confronto con i principali imputati dell'indagine, si è tenuta alla presenza degli avvocati delle varie parti. Le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti hanno potuto partecipare.
Nel corso dell'udienza odierna, a Jessica Moretti che aveva lamentato in aula di essere stata oggetto di «falsità che ci hanno distrutto» ha risposto Laetitia Brodard-Sitre, madre di Arthur, morto a 16 anni nell'incendio . «Essere devastati significa non poter abbracciare i propri figli. Quando si può rientrare a casa e poter abbracciare i propri figli tutte le mattine, questo non è essere devastati», ha detto la donna. Nel corso delle dichiarazioni spontanee Jessica Moretti ha ribadito di volere collaborare con gli inquirenti.
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