Consiglio Europeo adotta all'unanimità le conclusioni sull'Ucraina: è la prima volta da 18 mesi

Il Consiglio Europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. È la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che sono approvate da tutti i 27 gli Stati membri. I Paesi hanno anche dato anche il via libera al fatto che il rinnovo delle sanzioni settoriali alla Russia sia annuale e non più semestrale come prima.