Estradato in Italia il boss di 'ndrangheta Paviglianiti

Era stato catturato in Spagna in giugno ed è ritenuto al vertice dell'omonima cosca reggina, con proiezioni nel Nord Italia

L'Autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta attiva nella provincia reggina e con proiezioni nel Nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi. Paviglianiti è stato catturato dalla Policia Nacional del Regno di Spagna il 26 giugno, in un'operazione congiunta con il Gruppo investigazione criminalità organizzata (Gico) del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria.