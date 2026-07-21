Como, una bimba di 10 anni scompare dopo un tuffo nel lago
di Redazione
In corso le ricerche da parte di polizia e vigli del fuoco
1 min di lettura
July 21, 2026
Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano.
Sul posto ci sono polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.
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