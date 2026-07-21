Como, una bimba di 10 anni scompare dopo un tuffo nel lago

Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano.

Sul posto ci sono polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.