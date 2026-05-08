Commerzbank pronta a tagliare 3.000 posti di lavoro

La banca tedesca, su cui Unicredit ha lanciato un'ops, ha annunciato un maxi piano di uscita. Alzati anche gli obiettivi del piano 2030 e i target per l'utile netto

Commerzbank, su cui UniCredit ha lanciato un'offerta non sollecitata, ha annunciato un piano di uscita per 3.000 dipendenti e obiettivi finanziari più ambiziosi entro il 2030, riaffermando la volontà di mantenere la propria indipendenza. «Il proseguimento della trasformazione della banca sarà accompagnato da una soppressione netta di circa 3.000 posti aggiuntivi a livello di gruppo», spiega un comunicato. L'utile netto deve essere portato a 4,6 miliardi di euro entro il 2028, rispetto ai 2,6 miliardi del 2025, e poi a 5,9 miliardi di euro entro il 2030.

Si prevede che i ricavi cresceranno fino a 15 miliardi di euro entro il 2028 e a 16,8 miliardi di euro entro il 2030, il che implica un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6%. Per il 2028, Commerzbank aveva inizialmente previsto ricavi pari a 14,2 miliardi di euro. E poi previsto un payout ratio del 100% fino al raggiungimento del coefficiente CET 1 target del 13,5%.

Nella nota sulla trimestrale arriva anche un commento dell'istituto di credito tedesco sulla ops di Unicredit. «Il piano comunicato da UniCredit rimane vago e presenta notevoli rischi di esecuzione, utilizzando al contempo argomentazioni fuorvianti che screditano Commerzbank. UniCredit chiede agli azionisti di Commerzbank di accettare un esito altamente incerto e di rinunciare a un potenziale di crescita e al controllo senza alcun premio». Commerzbank spiega anche che rimarrà «aperta al dialogo qualora UniCredit fosse disposta a offrire un premio attraente e a impegnarsi in un piano che tenga conto dei pilastri fondamentali del modello di business e della strategia» dell'istituto. Commerzbank conclude che «continuerà ad agire nel miglior interesse dei propri azionisti e delle altre parti interessate e a concentrarsi sulla creazione di valore sostenibile».