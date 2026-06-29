Germania, 5 morti in una sparatoria a Stade. Fermate due persone

Cinque persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in una sparatoria in una casa-famiglia a Stade, in Bassa Sassonia. La polizia ha fermato due sospettati, tra cui il presunto autore materiale della strage. L'allarme è scattato verso ora di pranzo e immediatamente le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare ogni accesso alla Dankerstrasse, la strada della cittadina alle porte di Amburgo in cui si trova un centro di accoglienza per ragazze incinta, giovani madri e minorenni.

La polizia ha fatto levare in volo due elicotteri e rivolto appello alla popolazione a stare lontana dalla zona. Un testimone oculare ha raccontato a Focus Online di avere visto una donna e un giovane che tentavano di fuggire dal luogo della sparatoria a bordo di un'auto. La polizia ha intimato loro di fermarsi poi gli agenti hanno aperto il fuoco e sparato 10-15 colpi contro la macchina.

Il presunto assassino e una seconda persona sono stati poi arrestati, ha riferito la polizia. La Germania non è nuova a queste stragi. Nel febbraio del 2020, un estremista di estrema destra ha ucciso nove persone e ne ha ferite cinque ad Hanau, nel centro del Paese. Nel marzo 2023 un ex fedele dei Testimoni di Geova ha ucciso sei membri della congregazione ad Amburgo prima di suicidarsi con la stessa pistola.