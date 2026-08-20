Cina: tassi sui prestiti ai minimi e disoccupazione giovanile record

La banca centrale cinese ha lasciato invariati ad agosto i principali tassi di riferimento sui prestiti, confermandoli ai minimi storici per il quindicesimo mese consecutivo, in una decisione ampiamente attesa dai mercati. La People's Bank of China (Pboc) ha mantenuto il Loan prime rate (Lpr) a un anno, riferimento per la maggior parte dei prestiti a imprese e famiglie, al 3,0%, mentre il Lpr a cinque anni, parametro utilizzato per i mutui immobiliari, è rimasto al 3,5%. La decisione arriva mentre l'economia cinese mostra nuovi segnali di debolezza. Nel secondo trimestre la crescita del Pil ha rallentato al ritmo più debole dal quarto trimestre del 2022, mentre a luglio hanno frenato la produzione industriale e le vendite al dettaglio. Le esportazioni hanno continuato invece a beneficiare della domanda legata all'intelligenza artificiale. Sul fronte del credito, i nuovi prestiti in yuan hanno registrato a luglio la contrazione più marcata mai rilevata, con una domanda di finanziamenti ancora debole nonostante il calo dei tassi di interesse reali. La disoccupazione giovanile in Cina è salita al 17,9% a luglio, in forte aumento rispetto al 14,9% di giugno, mentre una nuova ondata di laureati è entrata sul mercato del lavoro. Lo riferisce Caixin, citando i dati diffusi mercoledì dal National Bureau of Statistics (Nbs). Anche il dato complessivo mostra un peggioramento. Il tasso di disoccupazione urbana rilevato dall'indagine è salito al 5,2% a luglio, dal 5% di giugno, con un incremento di 0,2 punti percentuali. L'aumento della disoccupazione giovanile arriva mentre un numero record di laureati si affaccia sul mercato del lavoro. Secondo i dati riportati da altri media cinesi, quest'anno sono attesi circa 12,7 milioni di nuovi laureati, aumentando la pressione sulla domanda di lavoro.