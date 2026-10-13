Papa Leone XIV è al Gemelli. «Verrà operato nel pomeriggio di oggi»

Papa Leone è arrivato al policlinico universitario Agostino Gemelli dove verrà ricoverato per l'asportazione di un nodulo al polmone. «Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall'équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora» ha riferito la sala stampa vaticana spiegando che «ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi».