Papa Leone, «bene la notte al Gemelli»

Il Papa, ricoverato al Gemelli da martedì, «ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione». Lo comunica il Vaticano. Ieri Leone XIV, il giorno dopo l'asportazione di un tumore maligno, era stato sottoposto ad esami post-operatori. I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora avevano fatto sapere che il Papa nel dettaglio aveva eseguito «gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito». Leone, sempre nella mattinata di ieri, ha svolto «la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto». Il Pontefice, prima dell'intervento chirurgico, a quanto si è appreso dai medici, ha eseguito tre esami: una broncoscopia robotica con biopsia, una Tac toracica con contrasto e una Pet. Il Papa martedì pomeriggio al Gemelli è stato sottoposto a un intervento chirurgico con diagnosi di «adenocarcinoma polmonare», un tumore maligno, con asportazione del «lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita». L'intervento è durato 90 minuti, Leone è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e con lui, come è stato riferito ieri, c'erano anche il suo medico Luigi Carbone e il capo della Gendarmeria, Gianluca Gaucci Broccoletti. Il decorso post-operatorio è stimato in una settimana.