Ceuta, al via lo sgombero della spiaggia: fino a 5mila migranti trasferiti nei centri di accoglienza

Alle 7 di, oggi, giovedì 20 agosto è iniziato senza incidenti, lo sgombero della spiaggia di El Trampolin a Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5 mila migranti. L'operazione prevede il trasferimento progressivo verso le strutture di accoglienza predisposte dopo l'accordo tra il governo centrale spagnolo e l'esecutivo della città autonoma. I migranti stanno raccogliendo i propri effetti personali e vengono radunati per consentire un trasferimento ordinato. Sul posto è stato dispiegato un ampio dispositivo di Polizia nazionale, Guardia Civil e Polizia locale. Il trasferimento vero e proprio inizierà una volta raggruppate le prime mille persone. La stima di 3.500-5.000 presenze si basa anche sul numero di pasti distribuiti ieri, circa 3.500. Il ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni ha inizialmente predisposto le strutture di Loma Margarita ed El Embolsamiento, con una capacità complessiva di circa 1.800 persone. I posti saranno progressivamente aumentati con il completamento degli altri spazi in fase di allestimento. Il trasferimento avviene su base volontaria e punta a offrire un'alternativa alle persone che dormono all'aperto nella zona di El Trampolin e Loma Colmenar. L'operazione rientra nel dispositivo straordinario messo in campo dal governo spagnolo per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta.