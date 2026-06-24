Canicola in Francia, «nessun problema per gli ospedali»

L'afa continua in Francia, e dopo la seconda notte più calda di sempre (il record appartiene alla notte precedente, fra lunedì e martedì), la portavoce del governo, Maud Bregeon, ha tranquillizzato i francesi sullo stato della rete sanitaria. "Al momento - ha detto la Bregeon, intervistata da BFM TV - non si osservano particolari tensioni sul sistema ospedaliero". "Gli ospedali resistono - ha aggiunto - ma noi lavoriamo in anticipo perché non siamo sicuri della durata di questo fenomeno". Per la stessa portavoce, nessun problema neppure sulla rete elettrica: "Abbiamo una rete robusta - ha detto - più di alcuni nostri vicini europei, e non ci segnalano tensioni importanti a livello nazionale sulla distribuzione, neppure per i prossimi giorni". Inoltre, ha precisato che la Francia resta sempre "esportatrice" di elettricità nei confronti dei paesi vicini.