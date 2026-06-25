Caldo: oggi bollino rosso in 17 città, domani e sabato in 18

Sale l'emergenza caldo in Italia, con il picco previsto non prima di lunedì prossimo. Oggi sono 17 le città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, domani e sabato saranno 18, sulle 27 prese in esame quotidianamente dal ministero della Salute per il suo bollettino sulle ondate di calore. Oggi sono in emergenza rossa Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani e dopodomani a queste si aggiungerà anche Genova, oggi con il bollino arancione. Con temperature massime percepite che arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma e Bolzano, 35 a Torino e Venezia. Il bollino rosso, che corrisponde al livello 3 di emergenza, prevede condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, avverte il ministero, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.