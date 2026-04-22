Calcio, Italia al Mondiale al posto dell'Iran?

Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi mondiali di calcio, dando vita a un'importante operazione di diplomazia sportiva statunitense che coinvolge un alleato rinnegato e un nemico giurato, lo scrive il Financial Times.

L'inviato speciale americano Paolo Zampolli ha proposto lo scambio al presidente della Fifa Gianni Infantino e a Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo. Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall'Italia nella storia della competizione giustificano l'assegnazione del posto, secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda. Il piano rappresenta un tentativo di ricucire i rapporti tra Trump e il primo ministro italiano Giorgia Meloni, dopo la rottura tra i due a seguito degli attacchi del presidente americano contro Papa Leone XIV per la guerra in Iran, stando a quanto affermato da persone a conoscenza dei fatti.

L'Iran, tuttavia, oggi ha rilasciato una dichiarazione affermando di essere pronto per il torneo e di voler partecipare. «Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali. Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli mondiali, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro partecipazione», ha dichiarato Zampolli al Financial Times.

L'Iran aveva annunciato a marzo che non avrebbe partecipato al torneo in seguito agli attacchi aerei statunitensi e israeliani, adducendo motivi di sicurezza per i propri atleti in viaggio verso gli Stati Uniti. La federazione calcistica iraniana ha anche ipotizzato di spostare le partite in Canada o in Messico, idea respinta dalla Fifa. Trump ha affermato che i calciatori iraniani sono «i benvenuti» negli Usa, ma ha anche aggiunto che sarebbe inappropriato e potenzialmente pericoloso per loro.