Bracciante 19enne muore per malore nel Cremonese

Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni residente in provincia di Piacenza, è morto nella serata di domenica all'ospedale Maggiore di Cremona, dopo essere stato colto da malore nel tardo pomeriggio mentre era impegnato nella raccolta dei pomodori nella campagna di Stagno Lombardo, nel Cremonese. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio: con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa, il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e i colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore e gli ispettori di Ats Val Padana.