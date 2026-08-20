Bimba di 4 anni muore per sospetta difterite a Palermo

È deceduta all'ospedale dei Bambini di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbe stata vaccinata

Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei Bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bambina non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla Procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette.