Basket femminile, dopo 32 anni l'Italia torna a vincere al Mondiale
di Redazione
Positivo l'esordio delle ragazze di coach Capobianco
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September 4, 2026
Dopo oltre 32 anni di assenza dai mondiali, le azzurre della pallacanestro hanno sconfitto la Repubblica Ceca nella prima partita del campionato mondiale che si sta disputando a Berlino. Sul parquet della 'Max-Schmeling-Halle' della capitale tedesca, le ragazze di Andrea Capobianco si sono imposte per 63 a 54. Top scorer dell'Italia, Cecilia Zandalasini con 19 punti davanti a Matilde Villa con 14. L'agenda delle azzurre prevede, nella prima fase, domenica alle ore 20.45 la difficile sfida con gli Stati Uniti e 24 ore dopo con la Cina.
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