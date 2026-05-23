Axios, tutti i leader arabi hanno chiesto a Trump di procedere con l'accordo

Tutti i leader arabi che hanno partecipato alla conference call con Donald Trump gli hanno chiesto di procedere con l'accordo per mettere fine alla guerra. Lo riporta Axios, citando due fonti informate sulla telefonata. «Il messaggio di tutti è stato: per favore, fermate la guerra per il bene dell'intera regione», ha dichiarato una fonte regionale. Secondo la stessa fonte, i mediatori sperano di concludere l'accordo quadro di una pagina e di annunciarlo domenica, per poi avviare i negoziati su un accordo dettagliato entro pochi giorni dall'annuncio.