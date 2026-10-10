A Casablanca nasce un rifugio d'emergenza per donne italiane vittime di violenza e i loro figli

A costruirlo il Consolato d'Italia e VFS Global Group per donare un luogo sicuro e protetto a chi ha vissuto questo trauma, integrando i servizi già disponibili di supporto psicologico e legale.

A Casablanca nasce un rifugio per donne italiane vittime di violenza e i loro figli, offendo loro uno spazio sicuro e protetto. A costruirlo, presso il Consolato generale d’Italia nella città del Marocco, il Consolato in collaborazione con VFS Global. Il rifugio è stato pensato per offrire alle donne italiane in situazione di difficoltà e ai loro figli un luogo sicuro in cui soggiornare, rappresentando un primo passo importante verso la tutela, il recupero della propria dignità e la possibilità di ricostruire la propria vita. L’iniziativa si inserisce nel quadro dei servizi di supporto già garantiti attraverso il centro antiviolenza, che comprendono anche l’accesso ad assistenza psicologica e legale.

«Garantire alle donne che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà l’accesso tempestivo a un supporto adeguato e sicuro è di fondamentale importanza – ha detto nel corso del taglio del nastro Francesco Capecchi, Console generale d’Italia a Casablanca - Questo Rifugio di Emergenza rappresenta un passo importante per rafforzare l’assistenza disponibile e assicurare che il sostegno possa essere garantito proprio quando se ne ha più bisogno. Iniziative come questa acquisiscono ancora più valore grazie all’impegno di partner affidabili come VFS Global, il cui supporto ci permette di trasformare il nostro impegno comune in azioni concrete a beneficio della comunità».

L’iniziativa rientra nel piano di sostenibilità di VFS Global, che ha tra i propri obiettivi quello di generare un impatto positivo nelle comunità in cui l’azienda opera, sostenendo programmi volti a promuovere inclusione, benessere e resilienza. Attraverso il Rifugio di Emergenza si intende contribuire a garantire alle donne in situazione di bisogno l’accesso a una protezione e a un supporto immediati in un momento di particolare vulnerabilità.

Nel corso dell’inaugurazione, Zubin Karkaria, chief executive officer di VFS Global Group, ha infatti sottoliena che «il nostro impegno va oltre le nostre attività e si traduce nella volontà di generare un impatto concreto e duraturo nelle comunità in cui operiamo. Siamo onorati di collaborare con un partner di lunga data come il Consolato generale d’Italia a Casablanca per sostenere un’iniziativa che vuole offrire sicurezza e speranza alle donne proprio nei momenti in cui ne hanno maggiore bisogno».