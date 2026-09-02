Ieri Berlino aveva attribuito a Mosca l'incidente con i droni avvenuto a inizio agosto all'aeroporto della città tedesca

Attacco a Lipsia, identificati due sospetti: hanno legami con la Russia

Attacco a Lipsia, identificati due sospetti: hanno legami con la Russia

A seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia/Halle, gli investigatori hanno identificato due sospetti con legami con la Russia. Come riportano la Sueddeutsche Zeitung, la Ndr e la Wdr, si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo.

Proprio ieri, nel corso di una conferenza stampa, Berlino aveva attribuito a Mosca l'incidente con i droni all'aeroporto di Lipsia, avvenuto a inizio agosto.