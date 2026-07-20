Alluvione in Emilia-Romagna, via libera della Commissione Ue a 500 milioni di finanziamenti
di Redazione
I fondi comunitari saranno a sostegno degli agricoltori colpiti dalle inondazioni e dalle frane del settembre 2024
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July 20, 2026
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori colpiti dalle inondazioni e dalle frane verificatesi nel settembre 2024 nella regione Emilia-Romagna.
Il regime compenserà le aziende per i danni subiti e sosterrà gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo agricolo. Il programma, spiega l'esecutivo Ue, aperto alle imprese di tutte le dimensioni, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli.
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