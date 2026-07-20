Afghanistan, almeno 20 morti nelle inondazioni che hanno colpito l'est del Paese

Nel mirino la provincia del Nuristan: sono oltre 80 i feriti e 100 i dispersi

«Almeno 20 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite» a causa delle inondazioni che hanno colpito la provincia del Nuristan nell'est dell'Afghanistan: lo afferma l'agenzia nazionale per la gestione dei disastri, precisando che «oltre 100 persone» risultano al momento «disperse».