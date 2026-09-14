Aeroporto di Catania ancora chiuso

A causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna in atmosfera, sono sospese le operazioni di volo fino alle ore 10 di domani, martedì

A causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1. Sono sospese le operazioni di volo fino alle ore 10 di domani, martedì. Lo rende noto la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania.