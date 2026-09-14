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Aeroporto di Catania ancora chiuso

di Redazione
A causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna in atmosfera, sono sospese le operazioni di volo fino alle ore 10 di domani, martedì
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1 min di lettura
September 14, 2026
A causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1. Sono sospese le operazioni di volo fino alle ore 10 di domani, martedì. Lo rende noto la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania.  

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