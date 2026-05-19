Accoltellata in strada da uno sconosciuto a Lodi: donna in gravi condizioni

La 54enne, biologa, è stata ferita all'addome. È ricoverata agli Spedali Civili di Brescia

Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nel Lodigiano. Ferita all'addome, la vittima è stata immediatamente soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri mentre il 118 l'ha portata con una eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni nel corso delle ore si sono aggravate tanto che martedì sera sono apparse gravissime: ha avuto due profonde ferite all'addome e una terza ferita, da difesa, ad un braccio.

A quanto pare la donna era in auto quando avrebbe visto un uomo e il suo cane in apparente difficoltà; si è fermata, scendendo poi dal mezzo per chiedergli se avesse bisogno di aiuto. L'uomo senza alcun motivo, o forse perchè voleva del denaro, l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato, ed è poi fuggito nelle campagne circostanti.

Sulle sue tracce ci sono i Carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo.

La donna non può parlare e quindi non si sa se conoscesse l'uomo o se questo sia uno sconosciuto che, improvvisamente, le è comparso davanti all'auto costringendola a fermarsi in prossimità di una rotatoria.