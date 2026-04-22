A Reggio Emilia il Premio Europa 2026

Reggio Emilia è la città che più di altre si è distinta per il suo impegno nella promozione dell'ideale europeo e per questo si è vista assegnare il Premio Europa 2026 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Tra le iniziative che l'Assemblea mette in evidenza, e che hanno condotto alla premiazione, la rete di gemellaggi di Reggio Emilia con 12 città, e che 2025, ha preso parte a oltre 47 progetti europei e più di 2mila studenti hanno partecipato a programmi di formazione europei, esperienze Erasmus+ e attività di mobilità.

«"La città ha dato prova di una straordinaria solidarietà, in particolare accogliendo oltre 4mila rifugiati ucraini, partecipando alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina e promuovendo scambi giovanili tra le proprie scuole e quelle di Melitopol», sottolinea l'Assemblea.

Inoltre Reggio Emilia, indica l'organismo, è membro di Eurotowns, membro fondatore del programma "Città interculturali" del Consiglio d'Europa e partner attivo della rete Polis, della Rete delle città contro la pena di morte e di Cities in Placemaking. Istituito nel 1955 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Premio Europa è il più alto riconoscimento conferito a una città europea per il suo impegno in ambito europeo. Oltre al trofeo, la città vincitrice riceve una sovvenzione da destinare a un viaggio di studio presso le istituzioni europee per i propri giovani. Altre cinque città - Augusta e Munster in Germania, Ostrow Wielkopolski in Polonia, Mollet del Valles in Spagna e Vinnytsia in Ucraina - sono state selezionate per il Premio e la commissione ha elogiato le loro candidature.