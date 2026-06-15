A 15 anni uccise l'ex vicina a Milano, condannato a 16 anni

È stato condannato a 16 anni di reclusione un ragazzo che, il 14 maggio 2025, quando aveva 15 anni, strangolò e uccise a Milano la pensionata Teresa Emma Meneghetti, 82 anni, che in passato era stata la sua vicina di casa.

Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, in un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. Nel processo i figli della vittima erano parti civili, assistiti dall'avvocata Cristina Perozzi del Foro di Roma. La Procura per i minori, diretta da Luca Villa, aveva chiesto 18 anni.