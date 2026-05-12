112 premi Nobel chiedono il rilascio di Narges Mohammadi

Sono 112 i premi Nobel che hanno chiesto l'immediata e incondizionata liberazione dell'attivista iraniana Narges Mohammadi, insignita del premio Nobel per la pace nel 2023, dopo il suo trasferimento in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute in carcere. In una nota, i 112 premi Nobel hanno esortato le autorità iraniane e la comunità internazionale ad agire "senza indugio" per ottenere il rilascio di Mohammadi e per garantire che abbia accesso alle cure mediche di cui necessita. L'attivista è stata trasferita in ambulanza in condizioni critiche dal carcere all'ospedale Pars di Teheran il 10 maggio, ma è previsto che torni in cella quando starà meglio. Mohammadi ha perso molto peso, sofferto pressione sanguigna instabile e seri sintomi cardiaci durante la detenzione, ed è stata trovata priva di sensi nella sua cella in seguito a un possibile attacco di cuore. I premi Nobel hanno chiesto la sua immediata liberazione e il ritiro di tutte le accuse a suo carico. "Gli esperti medici avvertono che la sua vita potrebbe essere in imminente pericolo", hanno dichiarato in un comunicato congiunto, aggiungendo che le era stata negata l'assistenza medica specialistica per mesi durante la sua detenzione. Tra i firmatari figuravano 26 premi Nobel per la chimica, 12 per l'economia, 5 per la letteratura, 29 per la medicina, 11 premi Nobel per la pace e 29 per la fisica.

Jody Williams, l'attivista statunitense contro le mine antiuomo insignita del premio Nobel per la pace nel 1997, ha affermato che Mohammadi "non avrebbe mai dovuto essere portata sull'orlo della morte", aggiungendo che "nessuno, in nessun luogo, dovrebbe essere detenuto per aver protestato pacificamente o per aver difeso i diritti umani". La giornalista yemenita e premio Nobel per la pace nel 2011, Tawakkol Karman, ha descritto Mohammadi come "la voce impavida delle donne che resistono all'oppressione e rivendicano la libertà". E ha aggiunto che ''nessuna prigione può mettere a tacere la lotta per la dignità e la giustizia. Narges deve essere rilasciata e il mondo deve continuare a schierarsi al fianco delle donne iraniane''. Ali Rahmani, figlio di Mohammadi residente a Parigi, citato dal Guardian ha detto che ''la sospensione temporanea della pena di mia madre non è assolutamente sufficiente. Dopo anni di reclusione, isolamento e sistematica negligenza medica, la sua vita è ancora appesa a un filo''. Quindi, ha aggiunto, ''non vogliamo che esca di prigione per qualche giorno. Chiediamo la fine definitiva di questa persecuzione giudiziaria. Mia madre ha bisogno di libertà incondizionata e di cure specialistiche a lungo termine, senza l'ombra di un ritorno nell'ambiente che l'ha quasi uccisa''.