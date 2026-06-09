Vieste, sparatoria in centro: ferito un uomo

Un uomo è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco in piazza Vittorio Emanuele II, nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Nobiletti che lo definisce «un fatto gravissimo». «Pochi mesi fa avevo chiesto, con parole chiare, un intervento immediato e deciso dopo un analogo caso di tentato omicidio. Quello che è successo stasera conferma esattamente ciò che avevo segnalato. Lo dico da Sindaco e da cittadino di questa terra: Vieste appartiene alla gente onesta e va difesa ad ogni costo. Le prime informazioni - conclude - indicano una dinamica che riguarda soggetti già noti: proprio per questo serve la presenza piena dello Stato, subito».