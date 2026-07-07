Gli Usa: preoccupazione per il lancio di un missile cinese nel Pacifico

Il Dipartimento di Stato americano in una nota ha espresso "profonda preoccupazione" dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. La marina cinese ha infatti annunciato che un sottomarino a propulsione nucleare ha effettuato un lancio di prova di un missile dotato di testata da addestramento.

A febbraio scorso gli Stati Uniti avevano chiesto l'avvio di negoziati multilaterali sul controllo degli armamenti nucleari, con la partecipazione di Pechino, dopo la scadenza del trattato New Start tra Stati Uniti e Russia. Il trattato era l'ultimo accordo sul controllo degli armamenti tra le due principali potenze nucleari, Stati Uniti e Russia.

Questa mossa cinese ha ora inevitabilmente suscitato l'ira dei Paesi che da anni si contendono la supremazia nell'area, trovando invece la sponda di Mosca. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha definito i test missilistici della Cina un diritto sovrano e Pechino ha difeso l'operazione sostenendo che si è trattato di "una procedura di routine dell'addestramento militare annuale" e che "i Paesi interessati sono stati informati in anticipo".